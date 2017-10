Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, qui n'était plus apparu en public depuis sa mise en cause par la justice parle - Regardez

Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, qui n'était plus apparu en public depuis sa mise en cause par la justice suisse dans une affaire de corruption présumée, était à Anderlecht mercredi pour assister au match de Ligue des champions contre le club belge (4-0). Le Qatari a été vu aux alentours de 19h00 aux abords du terrain du stade Constant Vanden Stock, peu après l'arrivée du bus des joueurs parisiens, et a pris places en tribunes pour assister à la victoire du PSG. Il est visé par la justice suisse pour "soupçon de corruption privée, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres", dans le cadre de l'acquisition des droits des Coupes du monde 2026 et 2030 par beIN Média, groupe dont il est le patron. Il est brièvement apparu aux côtés du directeur général délégué du PSG, Jean-Claude Blanc, avant de s'engouffrer dans les entrailles du stade, suivant ainsi les joueurs stars du club, notamment Kylian Mbappé et Neymar, moins de deux heures avant le coup d'envoi du match.

Il a accordé une interview à Canal Plus à la fin du match.

