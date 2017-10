URGENT - M6 décide de suspendre la diffusion de "Incroyable Talent" en raison de l'affaire Gilbert Rozon

Mise à jour à 12h45: Dans un communiqué, M6 annonce qu'elle a décidé de suspendre la diffusion d'"Incroyable talent". La douzième saison devait être lancée jeudi prochain sur la chaîne.

"A la suite des informations concernant Gilbert Rozon, membre du jury de 'La France a un incroyable talent', et sans préjuger de la véracité de celles-ci, M6, attentive au respect des valeurs fondamentales dans ses programmes, a décidé en concertation avec la production FREMANTLEMEDIAFRANCE de suspendre la diffusion de 'La France a un incroyable talent' prévue initialement le jeudi 26 octobre 2017", précise la chaîne dans un communiqué.

Par conséquent, la programmation est changée pour les prochaines semaines. L’émission sera remplacée par "Recherche appartement ou maison" le jeudi 26 octobre et par "Cauchemar en cuisine" les jeudis 2 et 9 novembre.

.



.

Une enquête a été ouverte par la police de Montréal, à la suite d'une plainte pour agression sexuelle contre le patron de Juste pour rire, Gilbert Rozon. La plaignante s'est adressée au Service de police de la ville de Montréal tout récemment. Les actes reprochés seraient survenus à Paris au milieu des années 90.

De leur côté neuf femmes ont affirmé, dans des entrevues accordées au quotidien «Le Devoir», qu’elles ont été agressées sexuellement ou qu’elles ont subi du harcèlement de la part du fondateur du festival Juste pour rire Gilbert Rozon.

Parmi elles, on retrouve l’animatrice Pénélope McQuade, les comédiennes Salomé Corbo et Sophie Moreau, la réalisatrice Lyne Charlebois, la recherchiste Anne-Marie Charrette, l’entrepreneure Geneviève Allard et Marlène Bolduc. Deux autres femmes ont aussi témoigné sous le couvert de l’anonymat.

Une jeune femme qui a effectué un stage chez Juste pour rire en 2010 a raconté au Journal que l’ancien président du festival lui avait « tapé une fesse » pour la féliciter d’avoir fait un bon travail. "Une autre fois, j’entrais au bureau sur Saint-Laurent, et il m’avait ouvert la porte. Et il m’avait dit : “ T’as donc ben des beaux seins toi ! ” Ça m’avait vraiment gênée."

Les actes reprochés à Rozon se seraient produits ces trente dernières années.

Dans la nuit, Gilbert Rozon a annoncé qu'il quittait ses fonctions de président du Groupe Juste pour rire, de Commissaire aux célébrations du 375e de Montréal et de Vice-Président de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain.

Son retrait survient après que l'humoriste québecois Guillaume Wagner a publiquement accusé Gilbert Rozon d'être un "agresseur", suite à des allégations de femmes qui auraient été victimes du fondateur du Festival Juste pour rire.

Voici le message posté par le producteur et juré en France de "la France a un incroyable talent" sur M6: