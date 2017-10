Une étude révèle qu'un salarié français sur deux craint d'être discriminé au travail

Un baromètre annuel publié par le Medef révèle des chiffres sur l'état d'esprit des travailleurs en France.

En effet, cette étude révèle que 52% des salariés français craignent d'être discriminés au cours de leur carrière professionnelle. Ce chiffre est en légère baisse par rapport aux résultats de l'année 2016, où 55% des salariés redoutaient la discrimination. Ce cas est plus fréquent chez les femmes. Elles sont en effet 56% à l'appréhender, contre 48% des hommes.

Les causes de la crainte d'une discrimination sont nombreuses et elles sont bien mises en avant par l'étude. Ainsi, l'âge est la première raison de cette peur pour 33% des répondants, suivi du niveau d'étude pour 17% des personnes interrogées et l'apparence physique pour 16% des salariés français. Enfin, l'état de santé provoque une peur de la discrimination pour 11% des Français.

L'étude, réalisée par TNS Soffres s'intéresse aussi à la confiance qu'ont les répondants dans l'avenir de leur entreprise, et ils sont 72% à être confiants à ce sujet.

Malgré tout, certains chiffres ne sont pas positifs. L'étude affirme que "les moqueries en lien avec le handicap ont augmenté de 2 points en un an". Pour le baromètre, ce "sujet semble délicat à aborder en entreprise".

