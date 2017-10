Florian Philippot harcèle-t-il Apolline de Malherbe et Audrey Crespo-Mara pour passer à la télé ? Les 2 journalistes répondent!

Dans sa dernière édition, Valeurs Actuelles affirme que Florian Philippot "harcèle" les journalistes depuis quelques jours car il ne "bénéficie plus du temps de parole du FN". Et d'ajouter que ses invitations sur les plateaux de télé se feraient désormais plus rares.

Mais surtout nos confrères assurent que Apolline de Malherbe de BFM TV, et Audrey Crespo-Mara de LCI "auraient récemment confié à des confrères êtres toutes deux "harcelées" au téléphone" par l'ex-numéro 2 du FN.

Seulement, les deux journalistes démentent formellement être harcelées par Florian Philippot.

Sur Twitter, Audrey Crespo-Mara déclare "Archifaux", et Apolline de Malherbe "Ceci est totalement faux".

On ne peut pas être plus clair. Un peu après 15h, l'article qui avait été mis en ligne sur le site internet du magazine a également été retiré.

De son côté l'homme politique a répondu à Valeurs actuelles dans un tweet assassin alors que le magazine a présenté ses excuses vers 15h15 ce jour:

"Dans son numéro 4221, à paraître ce jeudi 19 octobre, Valeurs actuelles affirme que l’ancien vice-président du Front national, Florian Philippot, “harcèle” au téléphone des journalistes pour demander plus de temps d’antenne après son départ du parti. Les deux journalistes citées dans l’écho politique, Apolline de Malherbe de BFM TV et Audrey Crespo-Mara de LCI, ont toutes les deux démenti ce mercredi sur Twitter. Après vérification, la rédaction de Valeurs actuelles leur adresse ses sincères excuses, ainsi qu’à Florian Philippot, pour la publication de cette information erronée."