Et vous que faites-vous quand il de la publicité à la télé... Vous regardez ? Vous changez de chaîne ? Pause pipi ? Voici les résultats du sondage qui dit tout !

Chacun a ses petites habitudes, ses petites manies.... Et vous que faites-vous pendant les pub à la télé ? Selon un sondage OpinionWay, 75% des téléspectateurs profitent de cette pause pour faire autre chose.

Parmi cette majorité, les hommes fuient le petit écran plus volontiers que les femmes (79% contre 71%). A défaut de continuer à regarder la télévision, 89% des Français changent de pièce, notamment pour aller dans la cuisine ou comme on pouvait s'en douter aux toilettes.

68% baissent ou coupent tout simplement le son de leur téléviseur, 31% vont même jusqu'à éteindre la télé (pour la rallumer 5 minutes plus tard ?) et 85% changent de chaîne. Et pour conclure, beaucoup moins surprenant, 67% des Français qui ont un ordinateur l'utilisent, 71% vont sur leur tablette et 80% regardent leur smartphone.

Etude OpinionWay réalisée les 13 et 14 septembre pour SYNC par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) auprès d’un échantillon de 1071 personnes ; représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard de critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.