EXCLU - Henry-Jean Servat: "La corrida ensanglante la France et ces dégénérés me menacent ! Je ne me tairai pas." - Vidéo

Ce matin, Henry-Jean Servat était en exclusivité l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Le journaliste a poussé un coup de gueule contre les pro-corrida.

"J'ai des problèmes avec des sauvages un peu dégénérés. Je n'aime pas la corrida. C'est mon droit le plus strict. [...] J'ai des ennuis depuis longtemps", a-t-il déclaré en indiquant qu'en mai dernier, alors qu'il était en reportage pour filmer l'élection de la reine d'Arles, il a été insulté par des pro-corrida (lire son témoignage en cliquant ICI).

"Le week-end dernier, j'étais invité à Tarascon par le maire pour parrainer la journée du commerce et de l'artisanat. Des pro-corrida ont téléphoné au maire pour dire 's'il vient on va tout casser'. Le maire - pas très courageux je dois dire - a entendu que je démissionna", a continué Henry-Jean Servat.

Et d'ajouter : "La corrida, c'est quelque chose qui salit une région, qui ensanglante un pays. On doit l'arrêter maintenant. On me reproche surtout d'être de la région, de m'habiller comme quelqu'un étant censé aimer la corrida, de ne pas fermer ma gueule. Ils veulent me faire taire. Pourquoi je vais me taire ? Je ne me tairai pas ! Je n'insulterai personne".

Pour le chroniqueur de "Télématin", "on a le droit de ne pas aimer la corrida. C'est quelque chose de sanglant, qui doit s'arrêter. Comment on peut dire que c'est une tradition de torturer un herbivore dans une arène. [...] Le gouvernement Hollande n'a pas pris une seule mesure en faveur des animaux pendant cinq ans".

Au cours de l'interview, Henry-Jean Servat a également évoqué sa position sur la viande casher et la viande halal. "Quand on égorge un animal, on l'égorge d'une oreille à l'autre. La bête met quatorze minutes au moins pour se vider de son sang. Alors que la religion ne la prescrit pas. Pourquoi on n’assomme pas la bête pour éviter de souffrir ?", a-t-il déclaré.

