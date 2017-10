Audience: Nouveau succès pour "Morandini Live" en progression hier à 11h sur CNews devant LCI

Nouveau succès pour "Morandini Live" sur CNews qui s'est positionné une nouvelle fois devant LCI entre 11h et midi avec 57.000 téléspectateurs contre 50.000 pour la chaîne du groupe TF1.

Hier, "Morandini Live" revenait sur le documentaire d'Arte sur le Round Up avec la journaliste qui a réalisé le reportage, mais aussi sur "Hitler Junkie" sur C8 avec le producteur Stéphane Simon et un historien.



Rendez-vous demain à 11h en direct sur CNews et Non Stop People

.