Malgré un démenti de TF1, Cyril Hanouna confirme que la Une a décidé de boycotter plusieurs émissions médias

Hier soir dans "Touche pas à mon poste" sur C8, Cyril Hanouna est revenu sur la séquence diffusée jeudi où il s'affichait sur la tour TF1. Une blague que la direction de la chaine n'a pas du tout appréciée comme l'a révélé l'animateur qui a également annoncé que le boycott était maintenant officiel.

"Maintenant, c'est officiel : aucun animateur de TF1 ne viendra sur le plateau de TPMP. On avait prévu Miss France 2017 jeudi. C'est annulé", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Sachez qu'on ne va pas pleurer. On ne s'en portera pas plus mal. Ils appellent animateur par animateur. Journaliste par journaliste".

"Pour l'instant, c'est officiel, ça a été dit par la direction de la communication de TF1, ils l'ont dit à notre équipe de programmation : terminé plus personne ne viendra chez nous", a continué Cyril Hanouna. Il y a quelques jours, la direction de la communication avait démenti toute interdiction, ni boycott de sa part.

Ce n'est pas la seule émission médias à être boycottée par TF1. La semaine dernière, Jean-Marc Morandini révélait que la chaîne a interdit à ses animateurs de venir dans "Morandini Live sur CNews et Non Stop People après que l'émission ait vu son audience grimper au point d'être régulièrement à quelques milliers de téléspectateurs de la chaîne LCI du groupe TF1 et même dépasser le "11/12" de la chaîne info à plusieurs reprises ces dernières semaines.

