Tout de suite "Morandini Live" sur CNews: Coup de gueule d'Henry-Jean Servat / JL Azoulay: l'un des producteurs les plus puissants de France - La com' de François Hollande

A partir de 11h, en direct et en simultanée sur CNews et Non Stop people, Morandini Live vous propose de décrypter toute l'actualité média du jour et le décryptage de la communication politique.

Au sommaire:

- Le coup de gueule en direct d'Henry-Jean Servat: Une fois de plus il a été insulté et menacé par des défenseurs de la corridas alors qu’il devait se rendre à Tarascon. Il affirme que ceux-ci font pression contre des maires ou des villes pour l’empêcher de parler.

- L'un des producteurs les plus puissants de France Jean-Luc Azoulay en plateau: Il était le A dans AB production qui a bercé notre enfance avec entre autre Hélène et les garçons , désormais il est le patron de JLA Group: Camping paradis, Commissaire Magellan, Contact, Les Mystéres de l’amour..

- François Hollande est de retour et ça balance : Décryptage avec Ghyslaine Pierrat , docteur en communication politique.

- Omar Sy abandonne sa promotion: Pourquoi ce choix ?

