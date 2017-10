Elton John mettra fin à ses concerts à Las Vegas en mai 2019, sans donner aucune explication

Le Caesar's Palace de Las Vegas a annoncé qu'Elton John arrêtera ses représentations l'an prochain, en mai 2019, sans fournir d'explication. Il n'a également pas été précisé si la fin de cette collaboration était liée à des problème de santé pour le chanteur et musicien britannique de 70 ans. On ne sait pas non plus si le massacre du 1er octobre à Las Vegas, qui a fait 58 morts, a pu précipiter sa décision.

Rappelons qu'il se produisait dans ce spectacle depuis 2001 au Colosseum du casino.

Le Britannique est remonté sur scène la semaine dernière après avoir annulé plusieurs dates cette année en raison d'une infection bactérienne qu'il avait contractée lors d'une tournée en Amérique du Sud.