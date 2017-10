Terrorisme: Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, étaient-il les cibles des hommes arrêtés hier ?

Dix personnes âgées de 17 à 25 ans, soupçonnées de vouloir attaquer des hommes politiques, ont été arrêtées mardi dans le sud-est de la France et en région parisienne, dans le cadre d'une enquête où un ex-militant d'extrême droite a été arrêté fin juin, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.

Dans cette enquête, un ex-membre de l'Action française (extrême droite royaliste), âgé de 21 ans, a été inculpé début juillet après avoir menacé de s'en prendre à des migrants et des jihadistes sur les réseaux sociaux, selon ces sources, confirmant une information du quotidien français Le Monde.

Au total, une dizaine de suspects, âgés de 17 à 25 ans, ont été interpellés sur commission rogatoire d’un juge dans le sillage de Logan, jeune Vitrollais de 21 ans arrêté pour apologie le 28 juin à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône précise le Figaro. Admirateur d’Anders Breivik, tueur norvégien qui a massacré 77 personnes, en 2011, sur l’île d’Utoya (Norvège), connu comme étant un ex-membre du groupuscule royaliste. Très idéologisé, Logan possédait des armes et avait pratiqué le tir. Les enquêteurs avaient relevé sa "volonté d'organisation et d'association" en vue de parvenir à ses fins, avait précisé en juillet l'une des sources proches de l'enquête.

Selon 20 Minutes, Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner (le porte-parole du gouvernement) étaient visés.

La menace terroriste contre des personnalités politiques avait resurgi en pleine campagne présidentielle. En avril dernier, deux individus avaient été interpellés car soupçonnés d'avoir voulu viser un meeting du Front national et à des bureaux de vote. Après une traque de six jours, menée sur la base d'éléments recueillis par la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), deux armes de poing, un fusil-mitrailleur, un pistolet automatique et trois kilos d'explosif avaient été découverts dans un appartement.