M6 débute la diffusion des téléfilms de Noël le lundi 6 novembre à 14h10

M6 a annoncé le début de leur saison de Noël et diffusera, pour fêter l’événement, leurs premiers téléfilms de Noël de l'année. M6 promet des émotions, de la magie de Noël et de l'amour. Les téléfilms évoqueront plusieurs thèmes, comme le droit à la seconde chance et le retour aux sources.

Des acteurs connus seront au casting des téléfilms de M6, dont Dean Cain de “Lois et Clark”, AnnaLynne McCord connue pour “90 210”, et Jennifer Garth vue dans “Beverly Hills”.

Les téléspectateurs trouveront aussi une sélection de contenus 100% Noël sur 6play comme des téléfilms exclusifs et des animations dédiées.

Résumé de "Noël à la télévision", diffusé à 14h10

Emily et Charlie, tous deux journalistes, se sont aimés, puis déchirés, quand ils ont postulé sur un même poste. Quand Charlie a été choisi à New York pour présenter les infos du matin, Emily a pris ses distances dans sa ville natale où elle a été embauchée dans la chaîne locale. À quelques jours de Noël, tous deux vont à nouveau se retrouver en concurrence lorsqu'un poste de co-animateur dans une émission nationale très prisée des téléspectateurs s'offre à eux…

Résumé de "Où la magie commence", diffusé à 15h50

