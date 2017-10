L'émission de Cristina Cordula "La robe de ma vie" revient sur M6 avec des épisodes inédits le lundi 6 novembre à 22h55

Chaque lundi à 22h55 à partir du lundi 6 novembre, M6 diffusera de nouveaux épisodes de "La robe de ma vie". L'émission suit plusieurs jeunes femmes dans leur recherche de robe de mariées. Conseillées par des vendeurs, le suspense est de savoir si elle trouveront et achèteront la robe de leur rêve.

Ce docu-réalité présente des histoires humaines très fortes, souvent décuplées par le stress du mariage, ce qui donne des situations rocambolesques pour les vendeurs comme pour la famille et les proches de la mariée. L'émission est pleine d'émotion, sur fond d'histoires familiales parfois difficiles, mêlant jalousie, peur et parfois même rancœur.

Présentée par Cristina Cordula, l'émission comptera parmi les mariées une ancienne miss, Sophie Vouzelaud. Geneviève de Fontenay fera, à cette occasion, un passage dans l'émission.

.