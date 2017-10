L'émission de dating "Mariés au premier regard" de retour le lundi 6 novembre à 21h00 sur M6

L'émission de dating "Mariés au premier regard" va être de retour sur M6 ! Les téléspectateurs pourront la retrouver à partir du lundi 6 novembre, à 21h00.

13 millions… c'est le nombre de célibataires aujourd'hui en France. Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte. Et si la science pouvait nous aider à rencontrer l'âme sœur ? Après le succès de la saison 1, « Mariés au premier regard » revient pour une deuxième saison avec toujours la même ambition : mettre la science au service de l'amour.

Présentation

Catherine Solano (sexologue), Pascal de Sutter (docteur en psychologie) et Jean-Luc Beaumont (docteur en psychologie), 3 experts reconnus, ont organisé une expérience pour tester la compatibilité amoureuse. Ils ont analysé des profils et réalisé des tests scientifiquement reconnus sur des hommes et femmes célibataires de 25 à 50 ans afin de former des couples qui ont, selon les résultats de leurs études, tout pour vivre une relation durable.

Et pour donner vie à cette relation, les couples commenceront par prendre l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre : le mariage. C'est ce jour-là, et pour la première fois, qu'ils se rencontreront devant le maire et leur famille.

Un choix s'offre alors à eux : oui ou non. S'ils se disent oui, les nouveaux mariés partiront en voyage de noces et, à leur retour, emménageront ensemble pour se découvrir au quotidien. Après plusieurs semaines de vie commune, ils devront décider s'ils restent mariés ou s'ils divorcent.

.