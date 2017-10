Tous les réseaux wifi pourraient être piratés, une énorme faille de sécurité vient d'être découverte

Selon les autorités américaines et des chercheurs en Belgique, en raison d'une faille de sécurité majeure, les réseaux wifi du monde entier pourraient être piratés. En effet, le protocole de chiffrement WPA2, utilisé par quasiment tous les réseaux wifi pour se protéger des intrusions, est vulnérable. Ainsi, il est possible, grâce à cette faille, de décrypter toutes les données transmises en wifi depuis des téléphones mobiles, ordinateurs ou des tablettes.

D'après des chercheurs de l'université belge de Louvain à l'origine de cette découverte, la faille peut provoquer "le vol d'informations sensibles comme les numéros de cartes bancaires, les mots de passe, les messages instantanés, courriels, photos, etc". "Tous les réseaux wifi modernes protégés" sont concernés, poursuivent ces chercheurs.

Concernant les systèmes d'exploitation, selon eux, les plus vulnérables sont Android et Linux, Apple et Windows l'étant un peu moins.

.