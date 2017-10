La chanteuse mais aussi actrice Cher rejoint Meryl Streep dans la suite de "Mamma Mia !"

L'actrice et chanteuse Cher fera partie du casting du second volet de "Mamma Mia", dont la sortie est prévue pour l'été 2018. Concernant le reste du casting, Colin Firth, Pierce Brosnan et Stellan Skarsgard reprennent leur rôle de Harry, Sam et Bill. Aucune information n'a été donnée à propos du rôle de la chanteuse Cher ou de l'histoire de son personnage.

Selon le Daily Mail, la chanteuse de 71 ans interprétera deux chansons accompagnées de chorégraphies. On y retrouvera 18 chansons d'ABBA qui ne figuraient pas dans le précédent film, enregistrés à Londres avec Benny Andersson, l'un des membres fondateurs du groupe suédois.

Ce second volet intitulé "Mamma Mia : Here We Go Again" évoquera la jeunesse de Donna, personnage joué par Lily James lors des flashbacks et par Meryl Streep dans le présent du film.

C'est la première fois depuis 2010 que l'on retrouve la chanteuse de "Believe" au cinéma. Son dernier film était "Burlesque" où elle partageait l'affiche avec Christina Aguilera.

.