Hier midi dans le 12/45 sur M6, rencontre avec Amy qui, face caméra, a raconté son excision quand elle n'avait que trois ans.

Aujourd'hui adulte, la jeune femme raconte son histoire et elle revient sur ces années d'enfer et de douleur. On y apprend qu'elle utilise son histoire pour aider d'autres femmes ayant vécu les mêmes épreuves.

