L'enseigne d'hypermarchés Carrefour présente ses excuses pour la publicité d’un poupon «fille, garçon ou ethnique»

Une photo visible dans le catalogue de jouets distribué par l'enseigne Carrefour suscite de vives réactions, notamment à cause de la légende. On peut lire "Deviens une véritable maman en prenant soin de ton Baby Born !" , à cause de l'image d'un "poupon interactif". Autre précision, il "existe en trois modèles différents" : "fille, garçon ou ethnique".

De nombreux internautes ont manifesté leur colère sur les réseaux sociaux, pointant notamment du doigt l'emploi du qualificatif "ethnique".

Nos confrères de franceinfo ont contacté la direction de Carrefour qui "tient à présenter ses excuses". Et d'ajouter que l'enseigne "regrette cette erreur de libellé".

Toutefois, Carrefour met en cause "un de ses fournisseurs", mais assure "faire le nécessaire pour corriger son catalogue en ligne".