Emmanuel Macron jugé "dynamique" mais éloigné des préoccupations des Français, selon un sondage

Emmanuel Macron est jugé dynamique et sachant faire preuve d'autorité par une large majorité de Français, mais moins d'un tiers d'entre eux estime qu'il comprend bien leurs préoccupations, selon un sondage Harris Interactive.

Ils sont 65% à le juger "dynamique", 60% à penser qu'il "sait faire preuve d'autorité" et 58% estiment qu'"il représente bien la France à l'étranger". Une majorité des Français interrogés le jugent également "courageux" (55%), pensent qu'il "sait où il va" (52%) et qu'il est "capable de tenir ses engagements" (50%), selon cette enquête pour le site Atlantico.

Les réponses sont en revanche plus mitigées en ce qui concerne sa compétence (48%) et 45% seulement des personnes interrogées le jugent "sympathique", 44% pensent qu'il a "de bonnes idées pour la France", 43% le jugent "honnête" et 42% estiment qu'il peut "réformer le pays dans le bon sens".