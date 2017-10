Tout de suite, "Morandini Live" sur CNews: Révélations sur Hitler sur C8 - Les ravages du "Roundup" sur ARTE - Le meilleur pâtissier" sur M6

A partir de 11h en direct sur CNews et Non Stop People, Morandini live vous propose de décrypter en direct l'actualité des médias et la communication politique avec Jean-Marc Morandini

Au sommaire

- Soirée autour de Hitler sur C8: Vous verrez les premières images en avant-première du documentaire de Thierry Ardisson et pour en parler, sur notre plateau, le producteur Stéphane Simon et François Delpla, normalien et agrégé d'histoire pour son livre sur "Hitler et les femmes"

- Révélations sur le désherbant le plus vendu au monde, le Roundup, sur ARTE: Marie-Monique Robin qui a réalisé cette enquête sera en direct en plateau

- Les excuses d'Anne-Elisabeth Lemoine à Omar Sy après lui avoir diffusé un extrait d'Eric Zemmour

- Comment Bruno Le Maire a tenté toute la journée d'hier de rattraper sa gaffe sur les agressions faites aux femmes

- Le lancement ce soir du meilleur pâtissier sur M6, l'une des émissions phares de la chaîne

