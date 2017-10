Netflix a enregistré au troisième trimestre une nouvelle hausse de ses abonnés qui sont désormais à près de 110 millions

Netflix a enregistré au troisième trimestre une nouvelle hausse de ses abonnés, désormais à près de 110 millions, ainsi qu'un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes et un bénéfice net doublé, faisant ainsi progresser le titre en Bourse.

Le groupe américain a engrangé 5,3 millions d'abonnés supplémentaires sur la période, dont 4,45 millions à l'international et 850.000 aux Etats-Unis, a-t-il annoncé lundi. C'est au-dessus des propres prévisions du groupe, qui tablait sur 4,4 millions d'abonnés supplémentaires dont 3,7 à l'international.

Son chiffre d'affaires mondial s'est inscrit en hausse de 30%, à 3 milliards de dollars, en ligne avec ses propres prévisions et très légèrement au-dessus de celles des analystes. Cela s'explique par "un fort appétit pour nos séries et films originaux", assure, dans une lettre aux actionnaires, Netflix, qui a notamment produit des séries à succès comme "House of Cards", "Orange is the New Black" ou "Stranger Things".

La stratégie d'expansion hors Etats-Unis semble donc payer puisque, outre le gain d'abonnés, Netflix renoue avec les bénéfices à l'international, avec 62 millions engrangés contre une perte de 69 milliards à la même période de l'an dernier. Le chiffre d'affaires à l'international est quant à lui ressorti à 1,33 milliard de dollars. Pour le dernier trimestre, Netflix anticipe 115 millions de dollars de bénéfices à l'international, pour un chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars. Au total, le groupe espère frôler les 116 millions d'abonnés au dernier trimestre.

"Notre croissance est bonne à travers le monde et nous sommes bien placés pour dépasser les 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur 2017", a aussi indiqué Netflix. Le groupe avait dépassé cet été pour la première fois la barre symbolique des 100 millions d'abonnés, à près de 104 millions.