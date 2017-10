Portugal: Le bilan porté à 39 morts ce matin après les feux de forêt qui continuaient de ravager le pays - Vidéo

Au moins 39 personnes ont été tuées par les feux de forêt qui continuaient lundi de ravager le Portugal et la région voisine de Galice, en Espagne, frappés par des mois de sécheresse et balayés par des vents violents au passage de l'ouragan Ophelia.

Ces incendies ont fait 36 morts dans le centre et le nord du Portugal, où sept personnes étaient portées disparues, et trois autres personnes ont péri en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, selon les autorités des deux pays.

«Il y a encore des équipes sur le terrain» pour tenter d'établir un bilan final, a déclaré la porte-parole de la protection civile portugaise, Patricia Gaspar, précisant qu'un bébé d'un mois figurait parmi les morts.

Le Portugal avait déjà été bouleversé à la mi-juin par l'incendie le plus meurtrier de son histoire, qui a fait 64 morts et plus de 250 blessés près de Pedrogao Grande (centre). Quelque 3 600 pompiers tentaient en fin d'après-midi de venir à bout d'une soixantaine de foyers encore actifs, dont la moitié étaient jugés "importants" et continuaient de menacer des villages.

Au Portugal comme en Galice, la météo était plus clémente lundi que la veille, avec des températures en baisse et parfois même de la pluie, mais les pompiers avaient encore beaucoup à faire. Lundi, en fin d'après-midi, les autorités galiciennes, qui ont décrété trois jours de deuil régional, recensaient toujours une quinzaine de foyers actifs pouvant représenter un risque pour les populations et les habitations.