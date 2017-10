Anne-Elisabeth Lemoine réagit à la colère d'Omar Sy: "Nous n’aurions pas dû faire ça, c’était une bêtise. Ce n’était pas la bonne façon de faire"

Il y a près d'une semaine, Omar Sy poussait un coup de gueule après les propos d'Eric Zemmour tenus dans "C à vous" sur France 5. Le chroniqueur traitait l'acteur de "guignol", tout en ajoutant "qu'il savait ce que valait la culture de ces acteurs et le fait qu'il soit la star préférée des Français avait très peu d'importance".

"Associer son nom au mien, c'est le pire qu'il puisse m'arriver. Il ne faut plus qu'il soit invité car c'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine et ça, personne ne le dit [...] Anne-Elisabeth Lemoine en lui passant l'extrait qui date de deux ans, elle associe son nom au mien, c'est le pire qui puisse m'arriver. Je n'ai pas envie d'être traîné dans la boue avec les cochons".

Interrogée par le site TVMag, Anne-Elisabeth Lemoine explique "comprendre la colère d’Omar Sy où ce soir-là, il n’avait pas sa place". "On l’a envoyé au front pour porter la contradiction à Éric Zemmour, sans être au courant ni présent physiquement en plateau. Nous n’aurions pas dû faire ça, c’était une bêtise. On voulait mettre Zemmour face à ses contradicteurs, mais ce n’était pas la bonne façon de faire", indique l'animatrice qui précise s'en être "expliquée avec Omar Sy".

La journaliste a rappelé que "cela ne ressemble pas à C à vous. Le buzz, on ne recherche pas ça et on n’aime pas ça". Anne-Elisabeth Lemoine conclut en ajoutant qu'elle n'est "ni de la famille d'Eric Zemmour, ni complétement teubée".



