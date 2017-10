Le chanteur Ed Sheeran renversé par une voiture à Londres - Il devra sans doute reporter plusieurs concerts

Une source proche du chanteur Ed Sheeran a confirmé la nouvelle: le chanteur de "Shape of you" a bien été renversé par une voiture à Londres ce dimanche. Alors qu'il circulait à vélo, il s'est cassé le bras à cause du choc avec le véhicule. Ses jours ne sont pas en danger et l'artiste a tenu à rassurer ses fans sur Instagram, où il pose avec son plâtre : "J'ai eu un accident de vélo et j'attends actuellement des conseils médicaux. Cela peut affecter les spectacles à venir. Restez connectés pour plus de nouvelles".

En effet, cet accident intervient seulement quelques jours avant l'inauguration de sa tournée asiatique. De même, la présence de Ed Sheeran aux NRJ Music Awards, diffusé sur TF1 le 4 novembre, a aussi été confirmée quelques jours avant cet accident.

