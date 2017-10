Deux nouvelles séries anglo-saxonnes débarqueront sur Canal + en 2018!

La chaîne Canal + a annoncé l'acquisition de deux nouvelles séries, toutes les deux produites par Fremantlemedia, dont la diffusion est prévue en 2018.

L'une est une série policière britannique dont l'auteur est Neil Cross, créateur de la série "Luther" aussi diffusée sur la chaîne française. "Hard Sun" suit deux inspecteurs partenaires et ennemis dans un monde pré-apocalyptique où tout ce qui compte pour eux est de protéger leurs proches et de faire respecter la loi.

La seconde série événement est australienne. "Picnic at hanging rock" est adaptée du plus grand roman classique de la littérature australienne. Tout commence lorsque trois écolières et leur professeur disparaissent mystérieusement le 14 février 1900. On y retrouvera entre autres l'actrice Nathalie Dormer, connue pour son rôle de Margaery Tyrell dans la série culte "Game Of Thrones".

Canal + a l'habitude d'être un précurseur dans la diffusion de séries plutôt méconnues en France. En effet, la chaîne fût la première à diffuser en France des séries aujourd'hui connues comme "Dexter" ou encore "Mad Men"..