Cinéma: Le film "Happy Birthdead" se hisse en tête du box-office nord-américain dès son premier week-end dans les salles

A l'approche d'Halloween, le nouveau film d'épouvante "Happy Birthdead" s'est directement invité en tête du box-office nord-américain pour son premier week-end dans les salles, reléguant à la seconde place "Blade Runner 2049", selon les chiffres provisoires publiés dimanche par Exhibitor Relations. Le film, qui est dirigé par Christopher Landon avec comme autres acteurs Israel Broussard et Ruby Modine, a généré 26,5 millions de dollars pendant les trois jours du week-end.

"Blade Runner 2049", la suite du film culte de Ridley Scott avec Harrison Ford and Ryan Gosling, a récolté 15,1 millions de dollars et 60,5 millions pour ses deux premières semaines. Il devance à la troisième place "The Foreigner", qui a obtenu 12,8 millions de dollars pour son premier week-end sur les écrans. Le film d'horreur "Ca" retombe au quatrième rang avec 6,05 millions de dollars, soit 314,9 millions en six semaines d'exploitation.

