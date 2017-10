Morandini Zap: Il dépense sans compter, notamment en chirurgie esthétique, pour ressembler à Ken et faire le buzz ! VIDEO

Hier soir dans "66 minutes" sur M6, rencontre avec Quentin qui a décidé de consacrer sa vie à son amour pour Ken, le fiancé de Barbie.

Depuis des mois, le jeune homme n'a qu'un objectif en tête : lui ressembler!

Pour cela, il dépense des sommes folles en chirurgie et médecine esthétique dans le but de faire le buzz et d'apparaitre dans les médias.

Regardez

à