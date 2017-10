Emmanuel Macron s'engage à expulser "tout étranger en situation irrégulière commettant un acte délictueux" - Vidéo

Emmanuel Macron a promis dimanche que tous les "étrangers en situation irrégulière" qui commettent un délit "quel qu'il soit seront expulsés". Le président s'engage à être "intraitable sur ce sujet" après la mort de deux jeunes femmes à Marseille tuées par un Tunisien interpellé deux jours auparavant à Lyon et remis en liberté:

"Nous prendrons des mesures plus dures. Tous les étrangers en situation irrégulière qui commettent un acte délictueux seront expulsés. On doit être plus efficaces dans nos politiques de reconduite.

On a une organisation qui nous permet d'être moins efficaces, des relations avec les pays d'origine qui ne sont pas satisfaisantes.

J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de conclure des accords bilatéraux et d'être plus exigeant sur ce point", a déclaré Emmanuel Macron, assurant "qu’au début d’année prochaine, une nouvelle loi en matière d’asile et d’immigration sera prise pour durcir les règles".

Regardez