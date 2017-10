Tout de suite "Morandini Live" sur CNews: Page spéciale et débat sur Macron et sa com' sur TF1 - Pascal le Grand Frère en direct - Toute l'actu média

A partir de 11h, Jean-Marc Morandini vous propose un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People avec toutes les infos sur les médias et le décryptage politique.

Au sommaire:

- La com' de Macron: Page spécial et débat avec plusieurs spécialistes de la communication

- Retour sur l'affaire Weinstein et la mobilisation sur les réseaux sociaux

- Danse avec les stars: Des débuts compliqués pour TF1

- Pascal le grand frère en direct: Après avoir quitté TF1 puis NRJ12, il arrive sur C8

.