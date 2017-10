EN DIRECT - Somalie: Le bilan publié ce matin est désormais de 276 morts après l'attentat au camion piégé en plein centre-ville, à Mogadiscio

07h38: Ce matin, un nouveau bilan encore plus lourd vient d'être publié par les autorités. Un total de 276 personnes ont été tuées et 300 blessées dans l'attentat au camion piégé mené samedi dans le centre de Mogadiscio, a annoncé le ministère somalien de l'Information dans un communiqué.

.

Dimanche 15 octobre

.

16h33: Un nouveau bilan fait état de 230 morts

15h30: Au moins 137 personnes ont été tuées et 300 blessées dans l'attentat au camion piégé mené samedi dans le centre de Mogadiscio, la capitale somalienne, selon une source policière.

15h02: Après avoir visité dimanche matin l'hôpital Erdogan, dans lequel on été admis plus de 200 blessés, le président Mohamed Abdullahi Mohamed, a décrété un deuil national de trois jours. "C'est une attaque horrible menée par les chebab sur des civils innocents, qui ne visait pas des responsables gouvernementaux somaliens spécifiques. Cela montre combien ces éléments violents sont sans pitié, pour viser sans distinction des gens innocents qui ne faisaient que s'occuper de leurs affaires", a déclaré le président dans un discours télévisé.

13h11: "Nous obtenons différents chiffres pour les victimes de la part des centres médicaux, mais nous avons confirmé pour l'instant 137 (morts), la plupart brûlés au point de ne pas être reconnaissables. Le bilan des morts peut être encore plus élevé, car il y a plus de 300 blessés, pour certains d'entre eux grièvement", a déclaré à l'AFP un responsable de la police, Ibrahim Mohamed.

12h52: Un attentat au camion piégé est survenu en milieu d'après-midi samedi sur le carrefour PK5, situé dans le district de Hodan, un quartier commercial très animé de la capitale avec ses magasins et ses hôtels. Cet attentat n'a pas encore été revendiqué. Mais les islamistes somaliens shebab, affiliés à Al-Qaïda, lancent fréquemment des attaques et attentats-suicides dans Mogadiscio et ses environs.