Audiences Access - "50 Mn Inside" sur TF1 au coude à coude avec Nagui sur France 2 à 2,3 millions - "C l'hebdo" en hausse sur France 5

Il n'y avait pas beaucoup d'écart hier soir en access entre "50 Mn Inisde" sur TF1 et "N'oubliez pas les paroles" sur France 2. L'émission people sur la Une a attiré à 19h seulement 2.384.000 et 16,7% de part de marché alors que Nagui est à 2.214.000 et 14,5% sur la Deux. Le 19/20 de France 3 n'est pas très loin non plus avec 2.194.000 personnes pour regarder le journal national.

Du côté de France 5, C l'hebdo est en hausse avec 664.000 personnes devant leur écran soit 4,6% de part de marché. De son côté, Salut les terriens du samedi a attiré 876.000 personnes avec Thierry Ardisson et 5% de part de marché.