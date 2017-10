Le bilan des violents incendies en Californie est passé cette nuit à 38 morts - 100.000 personnes ont été évacuées

Le bilan des violents incendies en Californie est passé cette nuit à 38 morts, ont indiqué les autorités précisant que plus de 10.000 pompiers combattaient seize incendies et que 100.000 personnes ont été évacuées.

Quelque 864 kilomètres carré de zones résidentielles, de forêts et d'autres propriétés ont été détruits par les flammes depuis le début de ce sinistre, dimanche dernier. "Ces feux ont été extrêmement destructeurs avec 5.700 habitations et commerces détruits tandis que pompiers et secouristes continuent à rechercher des personnes manquantes", précise un communiqué du service des pompiers Cal Fire. Le bilan est passé de 35 victimes samedi matin à 38, a annoncé sur Twitter Cal Fire. Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues.

L'alerte maximum a été maintenue alors que des vents forts qui avaient déjà attisé les feux les jours précédents soufflaient encore samedi. Leur intensité devrait diminuer dans la soirée. De nombreuses églises dans toute la région du nord de la Californie, à Santa Rosa, Napa, Sonoma, Petaluma et Novato abritaient des personnes victimes de ces incendies et servaient également de lieu de repos pour les pompiers, selon le quotidien Sacramento Bee.

Ces feux ont été les plus meurtriers dans l'histoire de la Californie, selon les autorités de l'Etat.