Petit point sur les audiences, depuis son lancement, de Morandini Live chaque jour à 11h sur CNews et Non Stop People!

Comme on peut lire un peu tout et n'importe quoi sur les audiences de Morandini Live sur CNews, un petit point global sur les vrais chiffres qui sont issus de Médiamétrie et vérifiables par tous.

Depuis son lancement, il y a 5 semaines sur CNews, Morandini Live réalise des audiences très largement au dessus de la moyenne qui était celle de la case dans les mois précédents (autour de 25/30.000 téléspectateurs début 2016).

Bien évidemment, une audience s'analyse par rapport à la chaîne et à l'horaire.

Ainsi, à titre d'information, à cette heure là, W9 attire par exemple environ 45.000 personnes, TMC 50.000 téléspectateurs, France 4 35.000, NRJ12 50.000 et C8 environ 100.000 personnes.

Aujourd'hui la moyenne de Morandini Live depuis son lancement est d'environ 50.000 téléspectateurs, un score très satisfaisant pour cet horaire, d'autant plus qu'il faut ajouter à cette audience celle de Non Stop People qui diffuse l'émission en simultanée. Morandini Live sur CNews a d'ailleurs dépassé à plusieurs reprises LCI qui, à cette heure là, qui propose une émission d'info avec Natacha Polony, Roselyne Bachelot et Julien Arnaud.

L'audience la plus basse a été de 27.000 téléspectateurs réalisée une seule fois début septembre quand l"émission cherchait son format définitif. Puis par la suite Morandini Live a attiré 50.000 personnes une quinzaine de fois depuis son lancement et plus de 70.000 téléspectateurs à 5 reprises.

Hier, vendredi, par exemple, 47.000 personnes on regardé l'émission sur CNews, soit moins de 10.000 personnes d'écart avec LCI.

Rendez-vous donc, lundi en direct à partir de 11h

sur CNews et Non Stop People.

