Des étudiants de l'université de Rouen provoquent une polémique en annonçant la tenue d'une soirée "DSK"

Des étudiants de l'université de Rouen ont provoqué une polémique cette semaine en annonçant la tenue d'une soirée d'un goût douteux. Le thème ? «DSK» pour «Dirty Sexy Kiné». Sur l'affiche des étudiants en kinésithérapie de Rennes, on y voit la marionnette de Dominique Strauss-Kahn, en peignoir léopard accompagné de deux femmes pulpeuses, peu vêtues.

La section locale de l'UNEF, le syndicat étudiant, a dénoncé «un acte sexiste honteux» et réclamé l'annulation de l'événement. «Je regrette que dans les soirées qui ne sont pas les plus sûres pour les jeunes femmes, la culture de viol soit un sujet de dérision», confie une étudiante, à 76actu. Une blague qui n'est pas, non plus, partagée par l'Union nationale des étudiants de France (Unef) ni les Jeunes Communistes de Rouen-Elbeuf.

Sur leur post, on peut lire la colère et le dégout face «au machisme et à la culture du viol fièrement affiché de cette soirée». Le collectif rappelle qu'en France en 2017, «une femme sur sept est ou sera victime de violence sexuelle, le plus souvent avant ses vingt ans.» L'association «La Roukine», à l'origine de l'événement, a réagi dans un communiqué.

«Prenant note des différentes remarques émises, l'association (...) a modifié la description de son événement afin d'éviter de heurter la sensibilité des étudiants», ont écrit les responsables. Il n'y avait, selon eux, aucune intention de promouvoir des violences sexuelles.