Un livre va révèler les noms de 4 stars de la télé que Nicolas Sarkozy voulait placer à France Télévisions - Les voici !

Le Point publie des extraits du livre de Béatrice Houchard, intitulé "Le Fait du prince", qui sera publié aux éditions Calmann-Lévy le 18 octobre prochain.

On apprend ainsi que l'ex-chef de l'État souhaitait placer plusieurs personnes sur les antennes de France Télévisions, et notamment le fils de Johnny Hallyday, David Hallyday mais aussi les frères Bogdanov, et Patrick Sabatier.

Patrice Duhamel, directeur de France Télévisions de 2005 à 2010, sous la présidence de Patrick de Carolis affirme que Nicolas Sarkozy "téléphonait deux fois par semaine. Il voulait avoir les audiences et surtout nous dire : 'Il faut que tu voies Truc, ou Machin'".

Béatrice Houchard écrit: "Pendant deux ou trois mois, il appelle donc deux fois par semaine (voire plus) Patrice Duha­mel pour revenir à la charge. En vain. Un jour qu'ils sont en visite à l'Élysée, les deux patrons de France Télé croisent le secré­taire géné­ral. . 'Faites quelque chose' leur glisse Claude Guéant. 'Il ne me parle que de ça, car Johnny ne le prend plus au téléphone'". David Hallyday n'aura finalement jamais sa propre émission sur France Télévisions.