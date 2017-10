Enquête sur Richard Ferrand: Le parquet de Brest a décidé du classement sans suite de l'affaire des Mutuelles de Bretagne - "Il est lavé de tout soupçon" selon son avocat

Le parquet de Brest a annoncé vendredi le classement sans suite de l'enquête sur Richard Ferrand, chef de file des députés La République en marche (LREM) et proche d'Emmanuel Macron, dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne qu'il a dirigées de 1998 à 2012.

"Aucune infraction au code de la mutualité n'a été établie", peut-on lire dans un communiqué du procureur de la République de Brest. En conséquence, cette affaire est classée sans suite par le parquet de Brest."

Richard Ferrand a été mis en cause le 24 mai dernier par le Canard Enchaîné. Selon l'hebdomadaire, les Mutuelles de Bretagne, dont M. Ferrand était le directeur général, avaient souhaité en 2011 louer des locaux commerciaux à Brest pour ouvrir un centre de soins et avaient choisi entre trois propositions celle d'une société immobilière appartenant à la compagne de M. Ferrand.

Cette dernière, selon l'hebdomadaire, monte alors très rapidement une société civile immobilière (SCI) et la promesse de location lui permet d'obtenir un prêt bancaire équivalent à la totalité du prix de ces locaux "en mauvais état". Outre une rénovation complète des locaux par la mutuelle pour 184.000 euros, toujours selon Le Canard, la valeur des parts de la SCI "a été multipliée par 3.000" six ans plus tard.

