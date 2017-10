Audiences prime: Koh Lanta leader sur TF1 mais sous la barre des 5 millions - Agatha Christie frôle 4 millions sur France 2

TF1 misait sur "Koh Lanta". L'émission a séduit 4.828.000 téléspectateurs et 23,2% de part de marché.

En fin d'émission, les 6 jaunes rescapés n'ont pu départager le plus jeune, Marvyn, et le plus ancien Manu. Il a fallu recourir au cruel tirage au sort,et c'est Manu qui a été éliminé... La sentence est irrévocable !

"Les petits meurtres d'Agatha Christie" était diffusé sur France 2. Le téléfilm a attiré 3.893.000 téléspectateurs et 16,6% du public…

M6 a diffusé une série. "NCIS : enquêtes spéciales'" a réuni 2.954.000 personnes, soit 12,8% de part de marché.

France 3 programmait un documentaire. "Comme un air d'Italie" a convaincu 1.526.000 téléspectateurs, soit 6,6% du public.

.