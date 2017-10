Sondage: Seulement 10% des Français déclarent faire confiance aux partis politiques et uniquement 22% aux médias

Selon un baromètre annuel, les Français sont toujours moins nombreux à faire confiance aux partis politiques et aux médias. Dans le détail, 81% des personnes interrogées ont déclaré faire confiance aux associations de défense des consommateurs, 56% aux entreprises, 54% aux associations et fondations faisant appel aux dons, 42% aux syndicats, 22% aux médias et 10% aux partis politiques.

"Depuis plusieurs années, la confiance à l'égard des partis politiques et des médias s'effrite", analyse ce baromètre mené pour la dixième année. La confiance des Français à l'égard des syndicats s'accroît alors que le nombre de Français faisant confiance aux entreprises diminue en 2017. Selon l'étude, ces informations sont à "relier au contexte politique et au débat autour de la préparation des ordonnances concernant le code du travail".

En revanche, l'étude révèle que les Français font plus confiance aux pouvoirs publics qu'aux associations dans différents domaines. Ils sont 48% à faire confiance aux pouvoir publics concernant protection de l'enfance. Les autres missions pour lesquelles une grande partie des Français font confiance à l'Etat sont la promotion de la culture pour tous, la lutte contre l'échec scolaire et l'accès à l'emploi.

Concernant les œuvres de charité, plus d'un Français sur deux se dit donateur et 43% donne régulièrement de l'argent à des associations caritatives, une ou plusieurs fois par an. Les Français estiment à 79% que les associations sont dignes de confiance pour protéger les animaux et ils sont 56% à penser que la vocation des associations est de soutenir des projets dans les pays en développement. 54% des Français laissent aussi le soin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion aux associations.

.