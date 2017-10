Morandini Live: Combien touchent les candidats de télé-réalité avec des messages sponsorisés sur les réseaux sociaux ? - VIDEO

Ce matin, Magali Berdah, fondatrice de "Shauna Events", était l'invitée de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Elle est notamment revenue sur la rémunération des candidats de télé-réalité lorsqu'ils font des messages sponsorisés sur les réseaux sociaux.

"Ils font des séries Snapchat ou des photos sur Instagram et les marques rémunèrent les prestations", a-t-elle confié en précisant que le montant varie suivant "le nombre de followers et le taux d'engagement sur la photo".

Et d'ajouter : "Ça va entre 200 euros et 5.000/6.000 euros pour une photo et une série Snapchat [...] Aujourd'hui, il y a tellement de demandes et de choix qu'ils se permettent de choisir et de refuser. [...] Les marques choisissent le candidat, suivant le produit et la cible. Après on leur conseille qui ont peut intégrer à leur compagne de pub".

Magali Berdah explique que, dans son agence, elle prend "un peu tout ceux qui sont en télé-réalité". La fondatrice de "Shauna Events" précise que "les gens de télé-réalité font vendre. Ils vendent plus que les autres (animateur, chroniqueur, chanteur)".

