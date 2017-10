France Culture lance son concours de podcasts qui met à l'honneur la fiction et s'ancre encore un peu plus dans le numérique

La science-fiction, le polar et le récit historique sont à l'honneur dans le premier concours de podcasts organisé par France Culture, a indiqué la radio publique jeudi. Ainsi, sept projets de fiction présentés par de jeunes auteurs ont été dotés d'une bourse de 7.000 euros et seront diffusés à partir de janvier 2018 sur le site de France Culture, en collaboration avec la SACD. "Ce sont de nouveaux auteurs, âgés pour la plupart de 30 à 40 ans, avec qui France Culture n'a jamais travaillé", a précisé à l'AFP Blandine Masson, directrice du service fiction de la radio.

On retrouve déjà des fictions, préparées par une équipe de douze auteurs, dans la grille des programmes de la radio, tous les soirs. Comme le souligne Blandine Masson, "il y a un large public pour ces feuilletons".

La station de radio française recherche de la nouveauté et de l'innovation, les lauréats du concours n'ont jamais travaillé avec France Culture.

Ce concours est l'occasion, pour France Culture, de miser encore un peu plus sur le numérique, en ciblant les nouveaux modes d'écoute, notamment en mobilité. Une tactique qui marche, les podcasts de France Culture ont connu un fort succès, passant à plus de 19 millions de téléchargements en septembre 2017 contre près de 13 millions un an plus tôt.

De plus, pour continuer dans son élan digital, la station radio a lancé en septembre une nouvelle émission hebdomadaire, présentée par le journaliste Guillaume Erner et diffusée uniquement en ligne, "Superfail".

.