L'actrice Shannen Doherty évoque son cancer: "Il est toujours en vous. Vos émotions sont toujours des montagnes russes"

Régulièrement, Shannen Doherty donne de ses nouvelles à ses fans sur son compte Instagram. A l'occasion du mois de sensibilisation du cancer du sein, la comédienne, notamment vue dans la série "Charmed", a posté un message accompagné d'un cliché d'elle, "une image tellement personnelle" (voir ci-dessous).

"Je venais de commencer la chimiothérapie. J'utilisais un casque spécial dans l'espoir d'éviter de perdre mes cheveux. Mais je continuais à les perdre par touffes", s'est-elle souvenue "comme si c'était hier, comme si c'était il y a une minute". Et d'ajouter : "Je sentais que j'étais en train de me perdre. J'ai perdu et gagné des amis. Je me suis affaiblie et suis devenue plus forte. Je me suis sentie moche et pourtant je me suis sentie plus belle que jamais à l'intérieur".

Shannen Doherty a continué en indiquant que "le cancer a tellement de phases. Le choc, le déni, l'acceptation, la colère, le ressentiment, la rébellion, la peur, la reconnaissance, la beauté. La rémission. Même là, les phases continuent à se succéder".

La comédienne, qui est en rémission après un cancer du sein, explique que "le cancer est en vous pour toujours". "Ceux qui l'ont vécu savent que même quand vous lui avez botté les fesses, il a toujours - en bien ou en mal - un impact sur vous. Vos émotions sont toujours des montagnes russes. Vous avez toujours besoin de soutien et d'amour. Et vous pouvez toujours profiter de la vie et vivre, vivre, vivre...", conclut-elle dans son message.

