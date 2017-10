Tout de suite, "Morandini Live" sur CNews: Perquisition chez beIN Sports, Cantat en Une des Inrocks, Danse avec les stars, Business télé-réalité

A 11h, Jean-Marc Morandini présente un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique. Chaque jour, le journal des médias, le point sur les audiences, le zapping et nos dossiers.

Au sommaire:

- Perquisition au siège de beIN Sports: Explications sur cette affaire

- Bertrand Cantat en Une des Inrocks: Invitée Fatima Benomar de l'association "les effrontées"

- Le point sur l'affaire Harvey Weinstein

- Danse avec les stars revient sur TF1: Stop ou encore ?

- Le business de la télé réalité: Après Complément d'enquête hier soir sur France 2, invitées: Magali Berdah qui s'occupe des affaires pour 80% des candidats dans ce milieu et Jazz des Anges 8