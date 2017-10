Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, va-t-il rester au gouvernement ? Il répond !

Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, va-t-il rester au gouvernement ? Il le dira en décembre! Sa décision dépendra en partie du dossier controversé de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique.

Sur France Inter, a confié se sentir pour le moment "très utile" dans l'équipe d'Edouard Philippe tout en rappelant ses réserves quant à la construction d'un nouvel aéroport près de Nantes.

"Au jour d'aujourd'hui, je me sens très utile. Et puis en décembre, vous me reposerez la question", a-t-il dit expliqué.

Et d'ajouter: "Je ne veux pas m'exprimer sur Notre-Dame-des-Landes, parce que je vais encore me faire engueuler, on va me dire : 'tu n'es pas neutre'".

"On connaît ma position. Chaque chose en son temps. D'ici fin décembre, j'ai tellement de choses à faire. Puis, croyez-moi, j'assumerai mes responsabilités quand la décision sera prise", a-t-il poursuivi.