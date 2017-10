Voici comment Cyril Hanouna a gagné son pari hier soir en parvenant à être sur TF1 peu avant 23h - Regardez

Cyrl Hanouna en avait fait la promesse aux téléspectateurs, Cyril Hanouna l'a fait... Depuis 48h l'animateur promettait d'être sur TF1 jeudi soir... Une affirmation qui avait énormément surpris les téléspectateurs et la direction de TF1, car la chaîne diffusait hier soir des séries, il était impossible pour l'animateur d'apparaître en direct sur la chaîne.

C'était sans compter sur l'esprit inventif de Cyril Hanouna qui en réalité était bien sur TF1 mais... sur la Tour TF1 située à Boulogne et non pas sur l'antenne de TF1. Grâce à un énorme vidéo projecteur, l'équipe de l'émission a diffusé peu avant 23h une énorme image de Cyril Hanouna parodiant la saga de la Une "Demain nous appartient". Avec une photo montage de Cyril Hanouna en slip et ce titre: "Mon slip vous appartient !"

A noter qu'à la fin de l'émission , soit plus d'une heure après le début de l'opération l'image était toujours visible sur la tour TF1....

