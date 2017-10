Laurent Wauquiez refuse de débattre avec Marine Le Pen sur France 2 le 19 octobre prochain dans "L'émission politique"

Le jeudi 19 octobre prochain, à 20h55, France 2 diffusera le deuxième numéro de "L'émission politique", présentée par Léa Salamé. Comme pour chaque numéro, l'invité politique est notamment confronté à plusieurs face-à-face.

Selon Valeurs Actuelles, Laurent Wauquiez a refusé l'invitation de la chaîne publique pour être confronté à la présidente du Front National. "Son sujet aujourd’hui, c’est l’élection interne [il est candidat à la présidence des Républicains, ndlr] et la priorité dans cette campagne n’est pas de faire des médias grand public", a expliqué l'entourage de l'homme politique à nos confrères.

Du côté de Marine Le Pen, un conseiller explique concernant son refus que "soit tout le monde voit qu’il est plutôt d’accord avec Marine et les juppéistes s’en vont pour de bon, soit c’est un clash et il se coupe de l’électorat qui penche le plus à droite".

Pour l'élection à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez se retrouve en compétition avec Florence Portelli (maire de Taverny et ex-porte-parole de François Fillon à la présidentielle), Maël de Calan, et Daniel Fasquelle (député du Pas-de-Calais).



