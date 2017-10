Une comédie musicale sur la vie de la chanteuse Amy Winehouse est en préparation

Le père d’Amy Winehouse, Mitch Winehouse, travaille en ce moment sur un projet de comédie musicale qui retracera le parcours et la carrière de la chanteuse. Ainsi, il a expliqué au journal The Sun, vouloir "faire quelque chose qui rappelle Amy pour ce qu’elle était. Il y avait bien plus que les drogues et l’alcool. Nous voulons faire quelque chose de positif et dire ce que l’on n’entend pas : qu’elle était clean depuis trois ans quand elle est morte". Toujours, selon Mitch Winehouse, l'oeuvre verra le jour "prochainement".

Le père de la chanteuse n’est pas le seul à s’inspirer de la vie de la chanteuse décédé à l’âge de 27 ans. Le cinéaste Asif Kapadia s’y était lui aussi essayé avec le documentaire "Amy" créant la polémique.

A l’époque, le documentaire n’avait pas plu à Mitch Winehouse, qui s’était confié au "Mirror" : "Une partie de moi veut vous dire de ne pas aller le voir. Mais l'autre partie veut vous dire de voir les vidéos, de mettre vos écouteurs et d'écouter la musique d'Amy pendant que vous regarderez ces vidéos. C’est le récit le problème".

