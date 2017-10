Le mas Picasso à Mougins, la dernière demeure du peintre, adjugé pour un peu plus de 20 millions d'euros

Le mas Picasso, la dernière demeure du peintre à Mougins (Alpes-Maritimes), a été adjugé jeudi dernier pour un peu plus de 20 millions d'euros à un homme d'affaires néo-zélandais d'origine sri-lankaise lors d'une vente aux enchères tenue au tribunal de grande instance de Grasse.

Dans un premier temps, en juin, la mise à prix avait été fixée à 18,36 millions d'euros, avant que Rayo Withanage, cet investisseur de nationalité néo-zélandaise, ne fasse une surenchère de 10% dans les 10 jours, portant ainsi la mise à prix à 20,196 millions d'euros.

Le mas de Notre-Dame de Vie, habité par la veuve de Picasso, Jacqueline Roque, jusqu'à son suicide en 1986, dispose d'une vue imprenable sur l'Estérel et la baie de Cannes. Il est composé de diverses habitations, pour un total de 1.700 m2 habitables, sur un terrain de plus de 3 hectares avec pool house, piscine, tennis, maison de gardiens et annexes diverses.

