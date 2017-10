Omar Sy: "Il ne faut plus inviter Eric Zemmour dans les médias, car c'est un criminel et ça personne ne le dit !" - Vidéo

Invité de Daphné Bûrki sur Europe 1, Omar Sy a fait part de son agacement suite aux propos d'Éric Zemmour dans C à vous, en début de semaine qui le traitait de "guignol", tout en ajoutant "qu'il savait ce que valait la culture de ces acteurs et le fait qu'il soit la star préférée des Français avait très peu d'importance".

Réponse d'Omar Sy:

"Associer son nom au mien, c'est le pire qu'il puisse m'arriver. Il ne faut plus qu'il soit invité car c'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine et ça, personne ne le dit. Là, on participe à ce système et vous m'obligez à lui répondre. Et du coup, on va passer mon extrait et lui va répondre et ce n'est jamais terminé.

Anne-Elisabeth Lemoine en lui passant l'extrait qui date de deux ans, elle associe son nom au mien, c'est le pire qui puisse m'arriver. Je n'ai pas envie d'être traîné dans la boue avec les cochons".