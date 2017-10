Tokyo, Toronto, Sydney... Découvrez le classement des villes les plus sûres et les plus sécurisées au monde

Une étude conduite par "The Economist Intelligence Unit" place Tokyo en tête du classement des villes les plus sûres et les plus sécurisées au monde.

Ce classement intervient dans un monde en perpétuelle évolution en terme de santé, de bien-être et d’infrastructures. Il prend aussi en compte l’évolution numérique que notre société vit. Ainsi, l’étude, qui classe soixante pays, utilise aussi bien les taux de criminalité et la sécurité des infrastructures que les chiffres sur la sécurité numérique et sanitaire. L’étude prend aussi en compte les chiffres concernant le terrorisme et les crimes à caractère sexuel comme les viols et les homicides.

Dans le top 10 se trouvent principalement des villes asiatiques, au nombre de quatre et trois villes européennes. Les Etats-Unis sont les grands absents de ce top 10. Comme en 2015, Tokyo survole ce classement, atteignant la première place pour la sécurité digitale et la deuxième concernant la sécurité sanitaire avec un score de 89.90 sur 100. Singapour, deuxième ville du classement, obtient un score de 89.75 et la troisième, Osaka, 88.87 sur 100.

Cette étude met en lumière les faiblesses de certaines villes concernant notamment la sécurité des individus. Les villes de New York, Johannesburg, Lima, Jakarta et Ho Chi Minh voit donc leur score baissé par rapport à l’année précédente. Les Etats-Unis font parties du classement des dix premières villes dans la catégorie sécurité digitale avec les villes Chicago, San Francisco, New York et Dallas.

Découvrez le classement des villes les plus sûres au monde :

1. Tokyo

2. Singapour

3. Osaka

4. Toronto

5. Melbourne

6. Amsterdam

7. Sydney

8. Stockholm

9.Hong Kong

10. Zurich