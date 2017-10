Selon l'Anssi, les attaques informatiques peuvent toucher n’importe qui, de la grande entreprise à n’importe quel citoyen

Personne n'est à l'abri des attaques informatiques, a mis en garde mercredi le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), qui estime néanmoins que les récentes grosses attaques ont provoqué une prise de conscience salutaire. L’Anssi est une agence dépendant du Premier ministre, s’occupant directement de la sécurisation des réseaux de l’Etat.

Le directeur général de l'Anssi explique que les attaques informatiques peuvent "littéralement toucher n'importe qui, des grandes entreprises, des petites, des PME, vous et moi en tant que citoyens, des Etats entiers. Aujourd'hui, tout le monde est une cible potentielle, donc tout le monde doit être acteur de la sécurité numérique ". Concernant les attaques des malwares Wannacry et NotPetya en mai et juin, qui ont affecté de grandes entreprises dont Renault en France, et fait plusieurs milliards d’euros de dégâts, l’Anssi se félicite car "elles ont eu le mérite de sensibiliser les dirigeants à la nécessité de prendre en compte la cybersécurité ".

